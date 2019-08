ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പരാജയമാണെന്ന് എല്‍ ആന്റ് ടി ചെയര്‍മാന്‍ എഎം നായിക്. വിഭാവനം ചെയ്തതു പോലെ രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പദ്ധതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഉത്പന്നങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനികള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാണ് താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും എ.എം നായിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വന്‍ തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്നാണ് സിഎംഐഇ (സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കോണമി)യുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളും ഉത്പാദനവും കുറഞ്ഞതോടെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും കുറഞ്ഞു. വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും ലഭ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തക്കേടാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം.

ആഗോളതലത്തില്‍ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന വ്യാപാരയുദ്ധം വലിയ അവസരമാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം. നിലവില്‍ തായ്‌ലാന്‍ഡ്, വിയറ്റ്‌നാം പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഈ അവസരം നല്ല രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദേശനിക്ഷേപം കൂട്ടാനും വ്യാപാര അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും എഎം നായിക് പറഞ്ഞു.

ലൈവ് മിന്റിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തൊഴില്‍ നൈപുണ്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേധാവി കൂടിയായ എഎം നായികിന്റെ പ്രതികരണം.

