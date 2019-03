ചെന്നൈ: ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാപരിശോധനയ്ക്കിടെ സുരക്ഷാജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ക്ഷുഭിതനായി ഞാൻ എന്താ ബാഗിൽ ബോംബാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച യാത്രക്കാരന് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ അലക്‌സ് മാത്യൂ ആണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ക്ഷുഭിതനായത്.

സി.ഐ.എസ്.എഫ് ജീവനക്കാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിമാനത്തില്‍ കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്‍പായി വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ക്ഷുഭിതനായ യാത്രക്കാരൻ എന്റെ ബാഗില്‍ എന്താ ബോംബാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് ഡോഗസ്‌ക്വാഡും, ബോംബ് സ്‌ക്വാഡുമെല്ലാം എത്തുകയും ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരേ ഭീഷണിയുയര്‍ത്തിയതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്‌.

കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

