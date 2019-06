ജയ്പുര്‍ (രാജസ്ഥാന്‍): ബി.ജെ.പി. എം.പി മഹന്ത് ബാലക്നാഥ് സഞ്ചരിച്ച ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ നിലത്തിറക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് നിയന്ത്രണംവിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് എം.പി.യും സഹായിയും അപകടത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ഓടെ യായിരുന്നു സംഭവം. നിയന്ത്രണംവിട്ട ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ആകാശത്ത് രണ്ടുതവണ വട്ടംകറങ്ങി. എന്നാല്‍ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പൈലറ്റിന് കഴിഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ആല്‍വാറില്‍ ബാബ സോമനാഥ് മഹാരാജിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത് ചരമ വാര്‍ഷിക പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

#WATCH Alwar: Chopper with Alwar BJP MP Mahant Balaknath onboard appeared to have lost control but regained it later and flew off. #Rajasthan pic.twitter.com/aIHaIHTMuh