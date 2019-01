ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മുന്‍ സി ബി ഐ ഡയറക്ടര്‍ ആലോക് വര്‍മ. സി ബി ഐയില്‍ പുറമേ നിന്നുള്ള സ്വാധീനമുണ്ടായി. തന്നോടു ശത്രുതയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാതിയിലാണ് തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. തന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആലോക് വര്‍മ പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ആലോകിനെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഉന്നതാധികാരസമിതി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ എന്നിവരായിരുന്നു ഉന്നതാധികാരസമിതിയിലെ അംഗങ്ങള്‍. ആലോകിനെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഖാര്‍ഗെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിരുന്നു. പരസ്പരം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ആലോക് വര്‍മയെയും സി ബി ഐ സ്പെഷല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താനയെയും കേന്ദ്രം പദവികളില്‍നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തിയത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിര്‍ത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് ആലോക് വര്‍മയില്‍ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഏജന്‍സിയാണ് സി ബി ഐ. ഈ ഏജന്‍സിയില്‍ പുറമേ നിന്നുള്ള ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായെന്ന് ആലോക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സി ബി ഐയുടെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് താന്‍ നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ അതിനെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. തനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നു. ആരോപണമുന്നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നോട് ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നതായി എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്. രാകേഷ് അസ്താന എന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാതിയില്‍ തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തന്റെ വിശദീകരണം പോലും കേള്‍ക്കാതെയായിരുന്നു ഇതെന്നും ആലോക് വ്യക്തമാക്കി.

