ന്യൂഡല്‍ഹി: സി ബി ഐ ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മയും സ്‌പെഷല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താനയും പൂച്ചകളെ പോലെ തമ്മില്‍ കടിപിടി കൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് ഇത് വീക്ഷിച്ചതെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ കെ വേണുഗോപാല്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇരു ഓഫീസര്‍മാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് സി ബി ഐയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അലോക് വര്‍മയോട് അവധിയില്‍ പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായത്. അല്ലാതെ അലോക് വര്‍മയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന അഴിമതിയാരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ അലോക് വര്‍മ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. സി ബി ഐ ഡയറക്ടറുടെ കാലാവധി രണ്ടുവര്‍ഷമാണെന്നിരിക്കെ, അതില്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കല്‍ നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു വര്‍മയുടെ വാദം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. ഫാലി എസ് നരിമാനാണ് അലോക് വര്‍മയ്ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായത്. ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നിതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്

സി ബി ഐക്കു മേലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നശിക്കരുതെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാലാണ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നിര്‍ബന്ധിത അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതെന്നും എ ജി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സി ബി ഐ ഡയറക്ടറായ അലോക് വര്‍മയ്ക്കെതിരായ നടപടി സ്ഥലം മാറ്റമല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയില്‍നിന്ന് നീക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായത്. അലോക് വര്‍മ്മ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഡയറക്ടറെന്നും എ ജി കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

