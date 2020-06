ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജോലിയോ വരുമാനമോ ഇല്ലാതെ സമ്പാദ്യമോ കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോ മാത്രംകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിലധികം മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് സര്‍വേ ഫലം. ഐഎഎന്‍എസ് - സി വോട്ടര്‍ എക്കണോമിക് ബാറ്ററി വേവ് സര്‍വേയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗണും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവുംമൂലം തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എത്രകാലം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും എന്നകാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ് സര്‍വെ ഫലം.

സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 28.2 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ താഴെ മാത്രമെ വരുമാനമില്ലാതെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 20.7 ശതമാനം പേര്‍ വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു മാസം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അറിയിച്ചു. വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 10.7 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ്.

വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു മാസത്തിലധികം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയവരുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്: - രണ്ട് മാസം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ - 10.2 ശതമാനം, മൂന്ന് മാസം - 8.3 ശതമാനം, നാല് മുതല്‍ ആറുമാസം വരെ- 9.7 ശതമാനം, ഒരു വര്‍ഷംവരെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് 5.7 ശതമാനം പേര്‍ക്ക്. വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു മാസക്കാലമോ അതില്‍താഴെയുള്ള കാലയളവിലോ മാത്രമെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ പകുതിയോളം പേരാണ്.

രാജ്യത്തെ 500 ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സര്‍വെ നടന്നത്. വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു മാസമോ അതില്‍ താഴെ മാത്രമോ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കണക്കും പുരുഷന്മാരുടേതിന് സമാനമാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു മാസം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതികരിച്ചവരാണ് സ്ത്രീകളില്‍ അധികവും. സ്ത്രീകളില്‍ 19.9 ശതമാനം പേരാണ് ഒരു മാസത്തില്‍ താഴെ മാത്രമെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. 28.4 ശതമാനം പേര്‍ ഒരുമാസക്കാലം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 11.5 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വരുമാനമില്ലാതെ സേവിംഗ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ദീര്‍ഘകാലം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയവരില്‍ അധികവും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരാണ്. 60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള 19.2 ശതമാനം പേര്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഉത്തരം നല്‍കി. ജോലിയോ വരുമാനമോ ഇല്ലാതെ വളരെ കുറച്ചുകാലം മാത്രമെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയവരില്‍ അധികവും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. 25 - 40 പ്രായപരിധിയില്‍ ഉള്ളവരില്‍ 28.6 ശതമാനംപേര്‍ വരുമാനമില്ലാതെ ഒരുമാസത്തില്‍ താഴെ മാത്രമെ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് അറിയിച്ചു.

ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഉയര്‍ന്ന വരുമാനവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാലം വരുമാനമില്ലാതെ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും സര്‍വെയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരില്‍ 31.6 ശതമാനം പേര്‍ വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, ഉയര്‍ന്ന വരുമാനമുള്ളവരില്‍ 29.6 ശതമാനം പേരാണ് ഈ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

