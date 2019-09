മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബിജെപി- ശിവസേന സഖ്യത്തില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പകുതി സീറ്റുകള്‍ മത്സരിക്കാന്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ശിവസേന വ്യക്തമാക്കി. ശിവസേനയുടെ മന്ത്രി ദിവാകര്‍ റാവതെയാണ് ആദ്യം വെടിപൊട്ടിച്ചത്. പിന്നാലെ ശിവസേന രാജ്യസഭാ അംഗം സഞ്ജയ് റാവത്തും പരാമര്‍ശവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. ഇരുപാര്‍ട്ടികളും മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ പാലിക്കാന്‍ ബിജെപി തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമിത് ഷായുടെയും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ധാരണ പാലിക്കാന്‍ ബിജെപി തയ്യാറാകണം. സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ ചിന്തിച്ചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ദിവാകര്‍ റാവതെ പറഞ്ഞതില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ വര്‍ഷം നടക്കാന്‍ പോകുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തുല്യ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ധാരണയായിരുന്നു. ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം മുന്‍കൈയെടുത്താണ് ഇത്തരമൊരു ധാരണയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഈ ധാരണയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാണ്. 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സീറ്റുവിഭജനത്തിലെ തര്‍ക്കം മൂലം ഇരുപാര്‍ട്ടികളും സഖ്യമില്ലാതെയാണ് മത്സരിച്ചത്.

ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നിരന്തരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ശിവസേന സര്‍ക്കാരില്‍ പങ്കാളിയായത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഇടപെട്ട് വീണ്ടും സഖ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്.

Content Highlights: if Shiv Sena doesn't get half the seats then alliance could break