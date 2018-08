ന്യൂഡല്‍ഹി: റാഫേല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി. നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂര്‍ണമായും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂന്നു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു മാത്രം ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നഴ്‌സറി കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം പോലെയാണ് റാഫേല്‍ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം. ഞാന്‍ 500 കൊടുത്തു, നീ 1600 കൊടുത്തു എന്ന മട്ടില്‍ നിലവാരമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്രമാത്രം അജ്ഞനാണ് എന്നതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സര്‍ക്കാരിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്തമായ തുകയുടെ അഴിമതിയാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. കള്ളത്തരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച് രണ്ടു സര്‍ക്കാരുകള്‍ തമ്മില്‍ നടന്ന ഇടപാടില്‍ കരിനിഴല്‍ വീത്തുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ദേശീയ സുരക്ഷയെ ഗുരുതരമായി അപകടപ്പെടുത്തുകയാണിവര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും ജെയ്റ്റ്‌ലി ആരോപിച്ചു.

ഫ്രാന്‍സുമായുള്ള റാഫേല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2015-16 കാലത്ത് നടന്ന വിലപേശലില്‍ രാജ്യത്തിന് ലാഭമാണുണ്ടായത്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടും വിമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിലയില്‍ ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ ഇടപെടലും റഫേല്‍ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

#WATCH FM Arun Jaitley says, "Every fact that they (Congress) have said on pricing is factually false. Mr Rahul Gandhi himself has given 7 different prices in different speeches with regard to the 2007 Rafale offer." #FMtoANI pic.twitter.com/zqEbAc7xOh