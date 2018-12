ലഖ്നൗ: അലഹബാദ് പ്രയാഗ് രാജ് ആയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അലഹബാദ് സര്‍വകലാശാലയുടെ പേര് പ്രയാഗ് രാജ് സംസ്ഥാന സര്‍വ്വകലാശാല എന്നാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം. സര്‍വ്വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഈ നിര്‍ദേശവുമായി സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്കാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ രണ്ട് ജില്ലകളുടെ പേരു മാറ്റിയത്. ഇതനുസരിച്ച് അലഹബാദ് ഇപ്പോള്‍ പ്രയാഗ് രാജും ഫൈസാബാദ് അയോധ്യയുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്‍വ്വകലാശാലയുടെയും പേര് മാറ്റണമെന്ന് അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് സര്‍വ്വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നല്‍കിയ അപേക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിച്ച ശേഷം ഗവര്‍ണര്‍ രാം നായികിന് അയക്കും.

അലഹബാദിന്റെ പേര് മാറിയ ശേഷം അതേ പേരിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാ സസ്ഥാപനങ്ങളുടെയടക്കം പേര് മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിനേഷ് ശര്‍മ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അലഹബാദിന്റെയും ഫൈസാബാദിന്റെയും പേര് മാറ്റിയത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

