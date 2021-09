ലഖ്‌നൗ: മെന്‍പുരിയില്‍ 2019-ല്‍ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ 16 വയസ്സുകാരി മരിച്ച കേസ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള പെണ്‍കുട്ടിക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരായ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് മേധാവിയോട് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ആരുടെ മകള്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാമെന്നും അത് ഭരണകൂടം മറക്കരുതെന്നും കോടതി പോലീസിനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 16നാണ് സ്‌കൂളില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന്‌ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം മെന്‍പുരി പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജികളില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വിചാരണയില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് മേധാവി മുകുള്‍ ഗോയലിനോട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ആക്ടിങ്‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുനീശ്വര്‍ നാഥ് ഭണ്ഡാരിയും ജസ്റ്റിസ് എ.കെ ഓജയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഡി.ജി.പിയോട് കേസിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് ബെഞ്ചിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

എഫ്.ഐ.ആര്‍. സമര്‍പ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം പോലീസ് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്ന് ജഡ്ജിമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'സാധാരണഗതിയില്‍, പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്?' യു.പി. ഡി.ജി.പിയോട്‌ കോടതി ചോദിച്ചു.

കൃത്യതയോടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ, വൈദ്യപരിശോധനാ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കാനോ, അത് കൃത്യസമയത്ത് ഫോറന്‍സിക് ലാബിലേക്ക് അയയ്ക്കാനോ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന നടപടികള്‍ നിലനില്‍ക്കുമെന്നും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡി.ജി.പിയോട് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

കോടതിയില്‍ ഹാജരായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 16 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്‌കൂളില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടും പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി അമ്മ ആരോപിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

