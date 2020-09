ലഖ്‌നൗ: ദേശീയ സുരക്ഷ നിയമ(എന്‍.എസ്.എ.) പ്രകാരം ഡോ. കഫീല്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ അടച്ച നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി. അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്‍.എസ്.എ. പ്രകാരം കഫീല്‍ ഖാനു മേല്‍ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങള്‍ കോടതി റദ്ദാക്കി.

Breaking: Dr Kafeel Khan Gets Relief From Allahabad High Court in NSA Case pic.twitter.com/h8lHonvrpX