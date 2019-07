ഇന്ത്യയില്‍ കാപ്പിയുടെ കൊടിയടയാളമായിരുന്നു കഫേ കോഫി ഡേ. കാപ്പിയും കുടിച്ച് നെറ്റും സര്‍ഫ് ചെയ്ത് സമയം ചെലവിടാനുള്ള ഇടം എന്ന നവീന ആശയം പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ പടര്‍ന്ന ശൃംഖലയായി മാറിയ വിജയകഥ. ആശയം വിജയിച്ചപ്പോള്‍ അതിന്റെ അമരക്കാരന്‍ വി.ജെ സിദ്ധാര്‍ഥിന് സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. മല്യയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും നീരവ് മോദിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയില്‍ ആരെയും പറ്റിച്ച് മുങ്ങിയില്ല. എല്ലാ പിഴവുകളും സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ആത്മഹത്യയില്‍ അയാള്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സംരംഭകപ്രമുഖന് സംഭവിച്ചതെന്താവാം എന്ന ആശങ്ക മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. 'ഏറെ നാള്‍ ഞാന്‍ പോരാടി, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാന്‍ അടിയറവ് പറയുകയാണ്. ഓഹരി പങ്കാളികളിലൊരാള്‍ ഓഹരികള്‍ മടക്കി വാങ്ങാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി. അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മാനസിക വിഷമവും ആറുമാസം മുന്‍പ് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് വായ്പയായി വാങ്ങിയ വലിയ തുകയുടെ ബാധ്യതയും ഇനിയെനിക്ക് താങ്ങാനാകില്ല.' തന്റെ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു കത്തെഴുതുമ്പോള്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ എല്ലാരില്‍നിന്നും ലോകത്ത് നിന്നും വിട പറയാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാന്‍.

കാപ്പി വ്യാപാരരംഗത്ത് 140 വര്‍ഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് വി.ജി. സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ജനനം. കര്‍ണാടകത്തിലെ ചിക്കമംഗളൂരുവാണ് സ്വദേശം. രാജ്യത്ത് വ്യവസായരംഗത്ത് ഒരു കാപ്പി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായത് സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ്. കര്‍ണാടക മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി എസ്.എം. കൃഷ്ണയുടെ മകള്‍ മാളവികയാണ് സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ജീവിതപങ്കാളിയായത്. മാംഗളൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത് സ്‌റ്റോക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിലേക്കാണ്. 1983-ല്‍ മഹേന്ദ്ര കംപാനി വൈസ് ചെയര്‍മാനായിരുന്ന ജെ.എം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനിയായി. ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ സിദ്ധാര്‍ഥയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി.

രണ്ട് വര്‍ഷം അവിടെ തുടര്‍ന്ന സിദ്ധാര്‍ഥ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങി. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്‍ പിതാവ് പണം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശിവന്‍ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന കമ്പനി വാങ്ങി വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. 2000-ല്‍ വേ ടു വെല്‍ത് എന്നാക്കി മാറ്റിയ കമ്പനിയാണ് സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയായത്. 1985 കഴിയുമ്പോള്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ ഓഹരി നിക്ഷേപകനായി മാറിയിരുന്നു, കൂടാതെ 10,000 ഏക്കറോളം കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയും. 90-കളിലെ ഉദാരവത്ക്കരണത്തോടെ പ്ലാന്റേഷന്‍സില്‍ സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയായി മാറിയിരുന്നു.

കാപ്പിക്കുരു കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യമാക്കി 1993-ല്‍ അമാല്‍ഗമേറ്റഡ് ബീന്‍ കോഫി ട്രേഡിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ABCTCL) ആരംഭിച്ചു. വര്‍ഷത്തില്‍ 20,000 ടണ്‍ കാപ്പിക്കുരു കയറ്റി അയച്ച് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായി എബിസിടിസിഎല്‍. കാപ്പിയിലെ കഫൈന്‍ ശരിക്കും സിദ്ധാര്‍ഥയെ മത്തു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

1996-ല്‍ കഫെ കോഫി ഡേ എന്ന പ്ലാന്‍ തലയിലുദിച്ചതോടെ വ്യാപാരത്തിന്റേയും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ കാപ്പികുടി ശീലത്തിന്റേയും പുതിയൊരു രീതി സിദ്ധാര്‍ഥ തുടങ്ങി വെച്ചു. ബെംഗളൂരില്‍ ആരംഭിച്ച കഫെ കോഫി ഡേ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 1700-ലധികം വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളായി. 20,000 ത്തോളം ജീവനക്കാരും 48,000 ത്തോളം വെന്‍ഡിങ് മെഷീനുകളുമായി കഫെ കോഫി ഡേ 4,264 കോടി രൂപയിലധികം വാര്‍ഷിക വരുമാനം നേടിയ സ്ഥാപനമായി വളര്‍ന്നു.

12,000 ഏക്കറിലേക്ക് വളര്‍ന്ന സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ കാപ്പിത്തോട്ടം സിദ്ധാര്‍ഥിനെ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരില്‍ പ്രമുഖനാക്കി. കഫെ കോഫി ഡേയുടെ ഓഹരികള്‍ കൊക്കോകോള കമ്പനി വാങ്ങാന്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ സെരായ്, സിസാഡോ ആഢംബര റിസോര്‍ട്ടുകളും സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ട്. കഫെ കോഫി ഡേയുടെ വിജയത്തിലൂടെ ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ മികച്ച സംരംഭകനുള്ള അവാര്‍ഡ് 2002-03-ല്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ നേടി.

2017-ല്‍ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി സിദ്ധാര്‍ഥിനെതിരെ ആരോപണമുയര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചിക്കമംഗളൂര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ റെയ്ഡുകള്‍ നടന്നു. സി.സി.ഡി. വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ 650 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം ആദായനികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തതായി വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് കത്തെഴുതി അയച്ച ശേഷം നേത്രാവതി പാലത്തില്‍നിന്ന് നദിയിലേക്ക് ചാടിയ ബിസിനസ് രാജാവിന്റെ മൃതദേഹം 36 മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരച്ചിലില്‍ കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാവാതെ, പരാജയം അഭിമുഖീകരിക്കാവാതെ ഈ കോഫി കിങ് മരണത്തില്‍ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നു.

Content Highlights: VG Siddhartha goes missing All you need to know about India's coffee king VG Siddartha