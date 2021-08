ന്യൂഡല്‍ഹി: സൈനിക സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇനി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രവേശനം. രാജ്യത്തിന്റെ 75 ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

സൈനിക സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തനിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നതായി മോദി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ 33 സൈനിക സ്‌കൂളുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. രണ്ടരവര്‍ഷം മുമ്പ് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മിസോറാമിലെ സൈനിക സ്‌കൂളിലാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആദ്യമായി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്.

Content Highlights: Prime Minitser Narendra Modi has said that all Sainik schools will be opened for girls.