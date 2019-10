ശ്രീനഗര്‍: രണ്ട് മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കശ്മീരിലെ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി 69 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് കശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചത് പിന്‍വലിക്കാന്‍ വൈകുന്നത് വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് വിഷയം പരിശോധിച്ച അധികൃതര്‍ ആദ്യം ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ലൈനുകള്‍ മാത്രം തുറന്നുനല്‍കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. മറ്റ് സ്വകാര്യ സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്‍കമിങ് കോളുകള്‍ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ വിശദമായ കൂടിയാലോചനകള്‍ക്ക് ശേഷം എല്ലാ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് സേവനങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കശ്മീരില്‍ 40 ലക്ഷം പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ കണക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ശനിയാഴ്ച ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്.

അതേസമയം 26 ലക്ഷം വരുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നല്‍കുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിന് കശ്മീര്‍ നിവാസികള്‍ കൂടുതല്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ കശ്മീരിലേക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ എത്താന്‍ മടിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്.

