ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിച്ച് ആകാശവാണി. വൈകീട്ട് നാലുമണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി റേഡിയോയിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഓള്‍ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ട്വീറ്റ്. തുടര്‍ന്ന് എ.എന്‍.ഐ. അടക്കമുള്ള വാര്‍ത്താഏജന്‍സികളും ദേശീയമാധ്യമങ്ങളും വാര്‍ത്ത നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കം ഓള്‍ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പ്രസ്തുത ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിക്കാനിടയായ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

കശ്മീര്‍ പുന:സംഘടനാ ബില്ലിനും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കും പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാല്‍ മുന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ മരണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇത് മാറ്റിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

All India Radio has deleted its tweet about the address of PM Narendra Modi to the nation through its platform, today. pic.twitter.com/H5cvJ1Tf9i — ANI (@ANI) August 8, 2019

Content Highlights: all india radio first tweets pm modi will address the nation at 4 pm, later the tweet deleted