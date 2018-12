ന്യൂഡല്‍ഹി: അല്‍ക്ക ലാംബ എം.എല്‍എയോട് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കാന്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വധിക്കപ്പെട്ട മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് മരണാനന്തരം നല്‍കിയ ഭാരത രത്‌ന ബഹുമതി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന പാര്‍ട്ടി പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്തതിനാണ് രാജി ചോദിച്ചത്.

സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം തടയുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനാല്‍ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് നല്‍കിയ ഭാരത രത്‌ന തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എഎപിയുടെ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കാന്‍ അല്‍ക്ക തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍ രാജി ചോദിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച അല്‍ക്ക ഉടന്‍ രാജിക്കത്ത് നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രമേയം ഡല്‍ഹി നിയസഭ പാസാക്കിയത്. എഎപി എം.എല്‍.എ ജെര്‍ണയില്‍ സിങ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം ശബ്ദ വോട്ടോടെയാണ് സഭ പാസാക്കിയത്.

പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കാന്‍ കനത്ത സമ്മര്‍ദമുണ്ടെന്നും അവര്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രമേയം പാസാക്കിയ യോഗത്തില്‍ നിന്ന് അവര്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന്റെ പേരില്‍ എന്ത് പ്രത്യാഘാതം വന്നാലും നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അല്‍ക്ക ലാംബ പ്രതികരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അവരോട് രാജിവെക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന അല്‍ക്ക 2014 ലിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് എഎപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മണ്ഡലത്തെയാണ് അവര്‍ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

