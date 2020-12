ചെന്നൈ: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആമയെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്തെ മുതല പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് കാണാതായി. ആല്‍ഡാബ്ര ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ഭീമന്‍ ആമയെയാണ് മദ്രാസ് ക്രോക്കഡൈല്‍ ബാങ്ക് ട്രസ്റ്റ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഹെര്‍പ്പറ്റോളജിയില്‍ നിന്നും കാണാതായത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആമ ഇനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ആമ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

ഗാലപ്പഗോസ് ആമകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വലിപ്പത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ആല്‍ഡാബ്ര ആമകള്‍. 150 വര്‍ഷം വരെ ആയുസുള്ള ഇവയ്ക്ക് 1.5 മീറ്ററിലധികം നീളവും 200 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാകും. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ജീവിവര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ആമകള്‍.

തമിഴ്നാട്ടിലെ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് കാണാതായ ആമയ്ക്ക് 80-100 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിന് 50 വയസാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ മരുന്നിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരിക്കാം ആമയെ മോഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

ആറ് ആഴ്ച മുമ്പാണ് മോഷണം നടന്നതെങ്കിലും വാര്‍ത്ത ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നാണ് വിവരം. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ക്കിനുള്ളിലുള്ളവര്‍ അറിയാതെ മോഷണം നടക്കില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പാര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാരെ ഉള്‍പ്പെടെ പോലീസ് ചോദ്യംചെയ്തു.

നവംബര്‍ 11, 12 തീയതികളില്‍ മോഷണം നടന്നതായാണ് സംശയക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വേല്‍ മുരുകന്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മോഷ്ടാക്കള്‍ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

