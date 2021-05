മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 72 കാരന് നല്‍കിയത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്‌സിനുകള്‍. ജല്‍ന ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ദത്താത്രയ വാഗ്മറെക്കാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്‌സിനുകള്‍ നല്‍കിയത്. ആദ്യ ഡോസായി കൊവാക്‌സിനും രണ്ടാം ഡോസായി കോവിഷീല്‍ഡുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത വാക്‌സിനുകള്‍ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയെ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഫലം പ്രവചനാതീതമായിരിക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 22ന് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കൊവാക്‌സിനാണ് ദത്താത്രയ വാഗ്മറെ ആദ്യ ഡോസായി സ്വീകരിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 30 നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ലഭിച്ചത്. ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനിനാണ് ലഭിച്ചത്.

രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദത്താത്രയയ്ക്ക് പനി, ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ തിണര്‍പ്പ്, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ ചെറിയ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍ത്തൂരിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ സെന്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സ നല്‍കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ദത്താത്രേയയുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച മനസിലായതെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഡോസിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ കോവാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതായും രണ്ടാമത്തെ ഡോസിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ കോവിഷീല്‍ഡ് നല്‍കിയെന്നുമാണ് കാണിക്കുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ച സംഭവിച്ചതിനേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും വാക്‌സിനേഷന്റെ ഫലം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. വാക്‌സിനുകള്‍ കൂടിക്കലര്‍ന്നാല്‍ പാര്‍ശഫലങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: Alarm Over 72-Year-Old Man Getting 2 Different Vaccines In Maharashtra