ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി.സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി(എസ്.പി.), കോണ്‍ഗ്രസ് കക്ഷികള്‍ക്ക്‌ കനത്ത പരാജയമാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലമായ റായ്ബറേലിയിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടമായി. മുലായത്തിന്റെ തട്ടകമായ മെയിന്‍പുരിയും സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിക്ക് നഷ്ടമായി.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി എസ്പി നിലനിര്‍ത്തിയ സീറ്റായിരുന്നു മെയിന്‍പുരി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് അമേഠിയിലേയും റായ് ബറേലിയിലേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്ഥാനം ബിജെപി നേടി. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അമേഠിയില്‍ എസ്പി വിജയിച്ചപ്പോള്‍ റായ് ബറേലിയിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസായിരുന്നു വിജയിച്ചത്.

ഇത്തവണ റായ് ബറേലിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരതി സിങ് ബിജെപിയുടെ രഞ്ജന ചൗധരിയോട് തോറ്റു. സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി റായ് ബറേലിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയിരുന്നിമില്ല. അമേഠിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ മത്സരിച്ച എസ്പി സ്ഥാനാര്‍ഥി, ബിജെപിയുടെ രാജേഷ് അഗ്രഹിറിനോട് വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

75 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി വന്‍ വിജയമാണ് നേടിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 75 സീറ്റില്‍ 60-ലും ബി.ജെ.പി. വിജയമുറപ്പാക്കി. ആറ് സീറ്റില്‍ മാത്രമേ എസ്.പി. മുന്നിലുള്ളൂ. പൂര്‍ണഫലം അറിവായി വരുന്നതേയുള്ളൂ. 25 സീറ്റില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെയും ഒരിടത്ത് എസ്.പി.യുടെയും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2016-ലെ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 75-ല്‍ അറുപതിലും ജയിച്ചത് എസ്.പി.യായിരുന്നു.

