കശ്മീര്‍: ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനുമെതിരെ ഭീഷണിയുമായി അല്‍ ഖ്വയ്ദ. അയ്മന്‍ അല്‍ സവാഹിരിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനമുള്ളത്‌.

കശ്മീരിലെ മുജാഹിദുകള്‍ ഏകമനസ്സോടെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിനും സര്‍ക്കാരിനും എതിരായി ദയയില്ലാത്ത ആക്രമണം നടത്താനാണ് സവാഹിരിയുടെ ആഹ്വാനം. അതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് സാമ്പത്തികമായും സൈനികപരമായും കനത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കണമെന്നും വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാരിനെയും സൈന്യത്തെയും അമേരിക്കയുടെ സ്തുതിപാടകരെന്നും സവാഹിരി വിശേഷിപ്പിച്ചു. താലിബാന്റെയും അഭയാര്‍ഥികളായ ഭീകരവാദികളുടെയും വിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് സമാനമാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പാകിസ്താന്റെ നിലപാടെന്നും സവാഹിരി വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

കശ്മീരിലെ പോരാട്ടം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ല, ആഗോള മുസ്ലിമുകളുടെ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് റഷ്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അറബ് മുജാഹിദീനുകളെ കശ്മീരില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താന്‍ തടയുകയാണെന്നും സവാഹിരി ആരോപിച്ചു.

അതിര്‍ത്തിയിലെ ഭീകരവാദം വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ പാകിസ്താനുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചും 14 മിനുട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പ്രസംഗത്തില്‍ സവാഹിരി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മുജാഹിദീനുകളെ വലിച്ചെറിയുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാനാണ് പാകിസ്താന് താല്‍പര്യമെന്നായിരുന്നു സവാഹിരിയുടെ പരാമര്‍ശം. പള്ളികളോ മാര്‍ക്കറ്റുകളോ മുസ്ലീങ്ങള്‍ ഒത്തുചേരുന്ന പ്രദേശങ്ങളോ ആക്രമിക്കരുതെന്നും സവാഹിരി നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നു.

കശ്മീരില്‍ ഭീകരവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും പ്രദേശവാസികള്‍ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചേരുന്നതിലും വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അല്‍ ഖ്വയ്ദ തലവന്റെ ആഹ്വാനം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

