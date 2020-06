ന്യൂഡല്‍ഹി: അക്‌സായി ചിന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശമാണെന്നും ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ബിജെപി എംപി. അക്‌സായി ചിന്‍ മാത്രമല്ല, ഗില്‍ഗിത് - ബാള്‍ട്ടിസ്താന്‍ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും 1962-ലെ ഇന്ത്യയല്ല 2020-ലെ ഇന്ത്യയെന്നും ലഡാക്കില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ജംയാങ് സെറിംഗ് നംഗ്യാല്‍ ഇന്ത്യാ ടുഡേ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

ചൈന പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത മേച്ചില്‍സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഇടയന്മാര്‍ പോകുകയും ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചെടുക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിലെ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണത്തില്‍ നാട്ടുകാരില്‍നിന്ന് വലിയ പങ്ക് തേടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഗല്‍വാന്‍ താഴ് വരയില്‍ ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കേണലടക്കം 20 ഇന്ത്യന്‍സൈനികര്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ചതിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എംപിയുടെ പരാമര്‍ശം.

നേരത്തെ ലഡാക്കിലെ ഗല്‍വാന്‍ താഴ് വര പ്രദേശത്തിന്റെ പരമാധികാരം തങ്ങളുടേതാണെന്ന ചൈനയുടെ അവകാശവാദത്തെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ചൈനയുടെ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചത്.

