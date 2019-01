ന്യൂഡല്‍ഹി: മോയിന്‍ അക്തര്‍ ഖുറേഷി എന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ കാണ്‍പൂര്‍ മാംസ വ്യപാരി കാരണം പുലിവാല്‍ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയുടെ മൂന്ന് തലവന്മാര്‍.

മുന്‍ സി.ബി.ഐ തലവന്‍മാരായ എ.പി സിങും രഞ്ജിത്ത് സിന്‍ഹയും ആരോപണവിധേയരായ സമയത്താണ് അക്തര്‍ ഖുറേഷി നേരത്തെ ദേശീയ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മയും പുറത്തായതോടെ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുകയാണ് ഖുറേഷി.

നികുതി വെട്ടിപ്പ്, ഹവാല ഇടപാട് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്. ഖുറേഷിയ്ക്കെതിരായ കേസില്‍ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതിരിക്കാന്‍ സതീഷ് സന എന്ന ഹൈദരാബാദ് വ്യവസായിയില്‍ നിന്ന് അലോക് വര്‍മ 2 കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നായിരുന്നു സ്‌പെഷല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താനയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ ഇതേ കേസില്‍ തന്നെ രാകേഷ് അസ്താനയും ആരോപണ വിധേയനാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം.

ഖുറേഷി

ആരാണ് ഖുറേഷി

സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഖുറേഷി 1993ലാണ് തന്റെ ഇറച്ചി വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നത്. കയറ്റുമതി ഉള്‍പ്പടെ ആരംഭിച്ചതോടെ ഖുറേഷിയുടെ സാമ്രാജ്യം പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖര്‍ ഖുറേഷിയുടെ അടുപ്പക്കാരായി. ദുബായ്, ലണ്ടന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹവാല ഇടപാടുകളില്‍ ഖുറേഷി പ്രമുഖനായി. നിര്‍മ്മാണ, വസ്ത്ര മേഖലകളില്‍ ഉള്‍പ്പടെ 25 കമ്പനികള്‍ ഖുറേഷി സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷെ മാംസ കയറ്റുമതി മേഖലയിലെ കുത്തകയായ എ.എം.ക്യൂ അഗ്രോ തന്നെയായിരുന്നു ഖുറേഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കമ്പനി.

സി.ബി.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളില്‍ ഖുറേഷിയുടെ പേര് ആദ്യം ഉയര്‍ന്നു കേട്ടത് 2004ല്‍ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ സി.ബി.ഐ തലവന്‍ രഞ്ജിത്ത് സിന്‍ഹയുടെ വീട്ടില്‍ 15 മാസത്തിനിടെ ഖിറേഷി എഴുപതോളം തവണ സന്ദര്‍ശിച്ചത് വലിയ വാര്‍ത്തയായി. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായി. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിലും ഖുറേഷി പ്രതിയായി. ഖുറേഷിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പാടാന്‍ എത്തിയ ഖവാലി ഗായകന്‍ റാഹത്ത് ഫത്തേ അലി ഖാനെ അരക്കോടിയുടെ വിദേശ കര്‍ന്‍സിയോടൊപ്പം റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് തടഞ്ഞതും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടി.

2014 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഖുറേഷിയുടെ 15 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്‍കം ടാക്‌സ് റൈഡ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഖുറേഷിയുടെ പതനം ആരംഭിക്കുന്നത്. മുന്‍ സി.ബി.ഐ തലവന്‍ എ.പി സിങിന്റെ വസതിലും ഖുറേഷി എത്തിയത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തി. എ.പി സിങ്ങും ഖുറേഷിയുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പം സി.ബി.ഐയും എ.പി സിങിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്ന് യു.പി.എസ്.സി അംഗമായിരുന്ന സിങിന് ആ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

