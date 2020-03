ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ തൊഴിലാളികളുടെ മേല്‍ അണുനാശിനി തളിച്ച സംഭവത്തില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടൊയെന്നും രാസവസ്തുക്കള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളലിനെ ഏങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

" കുടിയേറ്റക്കാരെ ശുചീകരിക്കാനെന്ന നിലയില്‍ രാസവസ്തുക്കള്‍ തളിക്കുന്നത് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടൊ? രാസവസ്തുക്കള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളലിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ ആളുകള്‍ക്ക് എന്ത് ക്രമീകരണമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ? സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നനയുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ബദലായി എന്ത് നല്‍കും ?" - അഖിലേഷ് യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ സമ്മതിച്ചു. അമിത ആവേശമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയതെന്നും കുറ്റക്കാര്‍ക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇവര്‍ക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബെറേലി ജില്ലയിയില്‍ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ ചിലര്‍ റോഡില്‍ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേല്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യം നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരുടെ മേലാണ് അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ അടയ്ക്കുക, കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകളും പൊത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന് ഒരാള്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. പോലീസുകാര്‍ അടക്കം സംഭവത്തിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു.

Content Highlights:Akhilesh Yadav targets UP govt over spraying disinfectant over migrants