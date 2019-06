ലഖ്നൗ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ് പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. മഹാസഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് താത്കാലികമായി പിന്മാറുകയാണെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നുമുള്ള മായാവതിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് അഖിലേഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതോടെ മഹാസഖ്യത്തില്‍ പിളര്‍പ്പ് ഉറപ്പായി.

സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കായിരുന്ന യാദവ സമുദായത്തില്‍ നിന്ന് പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. പ്രമുഖരായ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ പിരിയുന്നത് താത്ക്കാലികമാണ്. എസ്പി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വീണ്ടും ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് പോരാടും. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മായാവതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അറിയിച്ചിരുന്നു

"ബിഎസ്പി എസ്പി സഖ്യം എപ്പോഴാണോ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അന്ന് മുതല്‍ അഖിലേഷും അവരുടെ പത്‌നി ഡിംപിള്‍ യാദവും എനിക്ക് വേണ്ടുവോളം ബഹുമാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ താത്പര്യം മുന്നില്‍ കണ്ട് എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഞാനും മറന്നു. അവരെ ഞാനും ബഹുമാനിച്ചു. രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം. അത് എല്ലാ കാലവും തുടരും", എന്ന് മായാവതി സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുന്നത് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

സഖ്യമില്ലെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച് കൊണ്ട് അഖിലേഷും പറഞ്ഞു.

