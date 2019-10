ചണ്ഡീഗഢ്: ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് സിഖുക്കാരുടെ ഉന്നത സമിതിയായ അകാല്‍ തക്ത്. ആര്‍.എസ്.എസിനെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ അത് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അകാല്‍ തക്ത് നേതാവ് ഗിയാനി ഹര്‍പ്രീത് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമൃത്സറില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിര്‍ബന്ധമായും നിരോധിക്കണം. അവര്‍ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ്. ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളൊന്നും രാജ്യതാത്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ളതല്ല. ആര്‍.എസ്.എസ്. രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കും- ഗിയാനി ഹര്‍പ്രീത് സിങ് വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സിഖ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പ്രബന്ധക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗോബിന്ദ് സിങ് ലോംഗോവാളും ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആര്‍.എസ്.എസ്. സര്‍സംഘചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവത് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.

Content Highlights: akal takht chief says rss should be ban in india