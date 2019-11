മുംബൈ: അജിത് പവാര്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമെന്ന് ശിവസേനാ വക്താവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അജിത് പവാര്‍ രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് റാവത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

അജിത് ദാദ രാജി സമര്‍പ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആയിരിക്കും അടുത്ത അഞ്ചുവര്‍ഷവും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി- റാവത്ത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോടു പ്രതികരിച്ചു.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Ajit dada has resigned and he is with us. Uddhav Thackeray will be the Chief Minister of #Maharashtra for 5 years. pic.twitter.com/7Qyz169Ivh