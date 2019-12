മുംബൈ: ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൂട്ടുകക്ഷി സര്‍ക്കാരിലും എന്‍സിപി നേതാവ് അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ 80 മണിക്കൂര്‍ മാത്രം നീണ്ട ബിജെപി സര്‍ക്കാരിലും അജിത് പവാര്‍ നാടകീയമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 30ന് മന്ത്രിസഭാ പുന:സംഘടന നടക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്റെ മകനായ അജിത് പവാര്‍ നാടകീയമായി ഫഡ്‌നാവിസിനൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഏവരേയും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ശരദ് പവാര്‍ തന്നെ കളത്തിലിറങ്ങി എന്‍സിപിയിലെ പിളര്‍പ്പ് തടയുകയും അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ളവരേയും സ്വന്തം പാളയത്തിലെത്തിച്ച് ലീഡര്‍ താന്‍ തന്നെയെന്ന് തെളിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഒരു മാസം മുമ്പ് നവംബര്‍ 23 ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു ഫഡ്‌നാവിസിനൊപ്പം അജിത് പവാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ നവംബര്‍ 26ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ നവംബര്‍ 28ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവിയില്‍ കഷ്ടിച്ച് 80 മണിക്കൂര്‍ മാത്രം നീണ്ട കാലയളവിനുള്ളില്‍ ജലസേചന പദ്ധതിയിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ അജിത് പവാറിനെതിരായ കേസുകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം രാജിവച്ച് എന്‍സിപിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. കൃത്യം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ അന്ന് കൈവിട്ട അതേ കസേരയില്‍ വീണ്ടും അവരോധിതനാകാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് അജിത് പവാര്‍. കേവലം 38 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ട് സര്‍ക്കാരുകളില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന വ്യക്തിയുമായി അജിത് മാറും.

ഈ മാസം 30ന് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

