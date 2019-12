മുംബൈ: ശരദ് പവാറിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അജിത് പവാര്‍ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ്. ശിവസേനയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഒപ്പം ചേര്‍ന്നാല്‍ സ്ഥിരതയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന സര്‍ക്കാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമെന്നും അജിത് പവാര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും ഫഡ്‌നവിസ് വ്യക്തമാക്കി.

സീന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫഡ്‌നവിസ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. ബിജെപി- എന്‍സിപി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ള ചില എംഎല്‍എമാര്‍ തന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നതായും അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതായും ഫഡ്‌നവിസ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ബിജെപി ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബിജെപി ആരുമായും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില്‍ 2.5 വര്‍ഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ശിവസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് തങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഫഡ്‌നവിസ് പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്ര ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉലച്ചില്‍ തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മതിലുകള്‍ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തുടക്കമിട്ട ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല തനിക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ടെന്ന വാദങ്ങളെയും ഫഡ്‌നവിസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതെല്ലാം മാധ്യമസൃഷ്ടികളാണെന്നാണ് ഫഡ്‌നവിസ് പറയുന്നത്.

