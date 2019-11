മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനായി ബി.ജെപി അജിത്ത് പവാറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൂടെ ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. അജിത്ത് പവാര്‍ എന്‍.സി.പിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

"എന്‍.സി.പി നേതാവ് ധനഞ്ജയ് മുണ്ഡെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അജിത് പവാറും ചിലപ്പോള്‍ എന്‍.സി.പിയിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം. അജിത്ത് പവാറിനെ ബി.ജെ.പി എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന വിവരം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഉടന്‍ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും"- സഞ്ജയ് റാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകൃതമായത്. ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്‍ പാപങ്ങള്‍ മാത്രമേ നടക്കുവെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.

