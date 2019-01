ന്യൂഡല്‍ഹി: അജയ് മാക്കന്‍ ഡല്‍ഹി പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തെത്തിയ അജയ് മാക്കന്റെ രാജി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. എഎപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന നേതാവാണ് അജയ് മാക്കന്‍.

ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാണ് രാജിയ്ക്ക് കാരണമായി പറയുന്നതെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ദേശീയനേതൃത്വത്തിലേക്ക് മാക്കന്‍ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

രാജി വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അജയ് മാക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

2015 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം നാലു കൊല്ലം സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തകരും മാധ്യമങ്ങളും നല്‍കിയ സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും അളവറ്റതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. എല്ലാവരും നല്‍കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

2018 സെപ്റ്റംബറില്‍ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാല്‍ മാക്കന്‍ രാജി വെക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. 2017 ല്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിട്ട പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് രാജി വെക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത മാക്കന്‍ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും അന്ന് പാര്‍ട്ടി ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തോട് പദവിയില്‍ തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ മാക്കനും കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത നിലനിന്നിരുന്നു.

