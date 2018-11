ഛണ്ഡിഗഢ്: മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് ഹരിയാണ. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിനായി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ഹരിയാണ. ഒരു കാലത്ത് ഹരിയാണയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ ചൗട്ടാല കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലാണ് പുതിയ യുദ്ധം. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലോക് ദളില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അജയ് ചൗട്ടാല ഇന്ന് തന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍.

ശനിയാഴ്ച യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഭാവി പരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കാനാണ് അജയ് ചൗട്ടാല അനുകൂലികളുടെ തീരുമാനം. ഹരിയാണ നിയസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് അഴിമതി കേസില്‍ തീഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഐ.എന്‍.എല്‍.ഡി നേതാവും മുന്‍ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാല മകന്‍ അജയ് ചൗതാലയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

ഇതേ അഴിമതി കേസില്‍ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അജയ് ചൗട്ടാല ഇപ്പോള്‍ പരോളിലാണ്. ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയുടെ ഇളയ മകന്‍ അഭയ് സിങ് ചൗട്ടാലയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അശോക് അറോറയാണ് അജയ് ചൗട്ടാലയെ പുറത്താക്കിയത്. തീഹാര്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് ഓം പ്രകാശ് അയച്ച കത്ത് വായിക്കുക മാത്രമാണ് താന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അശോക് അറോറ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അജയ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

അജയ് ചൗട്ടാലയുടെ ഭാര്യയും എം.എല്‍.എയുമായ നൈന ചൗതാലയും പുതിയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് സൂചന നല്‍കി. തന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ പുറത്താക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്ന അഭയ് ഒരു കോമാളിയാണെന്നും നൈന ആരോപിച്ചു. ഹരിയാണയില്‍ നിര്‍ണായകമായ ജാട്ട് വിഭാഗത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലോക് ദള്‍ പിളരുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി.ജെ.പിയും കോണ്‍ഗ്രസും.

അജയ് ചൗട്ടാലയെ പുറത്താക്കികൊണ്ടുള്ള കത്തില്‍ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാല ഒപ്പു വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് അഭയ് ചൗട്ടാലയുടെ കളികളാണെന്നുമാണ് അജയ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം. ചൗട്ടാല സഹോദരന്മാര്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനും പാര്‍ട്ടി പിളര്‍പ്പ് ഒഴിവാക്കാനും ഏറെ ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളിലും ഇരു വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

അജയ് ചൗട്ടാലയുടെ മക്കളായ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയെയും സഹോദരന്‍ ദിഗ്വിജയ് ചൗട്ടാലയെയും ഈ മാസം ആദ്യം പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഹരിയാനയിലെ നിര്‍ണായക ശക്തിയായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലോക് ദളിനെ ക്ഷയിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം കുടുംബ വഴക്കുകളാണ്. 2009 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാല് സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ബി.ജെ.പിയാണ് 47 സീറ്റുകളുമായി ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്.

content highlights: Ajay Chautala Likely to Float New Party Today