ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ കാല്‍നട മേല്‍പ്പാലത്തിന് അടിയില്‍ കുടുങ്ങി എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി - ഗുരുഗ്രാം ഹൈവേയിലാണ് സംഭവം. പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി കൊണ്ടുപോയ വിമാനം റോഡില്‍ കുരുങ്ങിയെങ്കിലും ഇത് കാരണം ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായില്ല. റോഡിലൂടെ മറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ ഒരു തടസവുമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. വില്‍പ്പന നടത്തിയ വിമാനമാണ് ഇതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഭവവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

