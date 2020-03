ന്യൂഡല്‍ഹി: സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ വിമാനങ്ങളും വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പാര്‍ക്കിങ് ഫീയും ഹൗസിങ് ചാര്‍ജുമടക്കം വന്‍തുക വിമാന കമ്പനികള്‍ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരും.

എയര്‍ഇന്ത്യ, ഇന്‍ഡിഗോ, സ്‌പൈസ്‌ജെറ്റ്, ഗോ എയര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ വിമാനകമ്പനികള്‍ക്ക് 650 ഓളം വിമാനങ്ങളുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 23-ന് ആഭ്യന്തര സര്‍വീസും നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഈ വിമാനങ്ങളെല്ലാം വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യം മാര്‍ച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു സര്‍വീസ് നിറുത്തിവെക്കാന്‍ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി 21 ദിവസം അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇത് നീട്ടി. കൊറോണ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടത്തിലായ വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിനും നല്ലൊരു തുക നല്‍കേണ്ടി വരും. അതേസമയം പാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ വിമാന കമ്പനികള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

എയര്‍പ്പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജുകള്‍ ഈടാക്കുക. വിമാനത്തിന്റെ ഭാരവും വിമാനത്താവളവും ആശ്രയിച്ചാകും ഇതിന്റെ നിരക്കുകള്‍. 100 ടണ്‍ വരെ ഭാരമുള്ള വിമാനത്തിന് ഒരു നിരക്കും അതില്‍ കൂടിയതിന് മറ്റൊരു നിരക്കുമാണ്.

കൊല്‍ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തില്‍ മണിക്കൂറിന് ഒരു ടണ്ണിന് ഒമ്പത് രൂപ പാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജായും 17.6 രൂപ ഹൗസിങ് ചാര്‍ജായും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. 100 ടണ്‍ വരെയുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്കാണിത്. അതിന് മുകളില്‍ ഭാരമുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് ഒരു ടണ്ണിന് 11.8 രൂപ പാര്‍ക്കിങ് ഫീസും 23.6 രൂപ ഹൗസിങ് ചാര്‍ജും ഈടാക്കും.

എ 320 ഉള്‍പ്പെടെ മിക്ക സിംഗിള്‍ ഇടനാഴി വിമാനങ്ങളുടെയും ഭാരം 70 ടണ്‍ ആണ്. ബോയിംഗ് 777 പോലെ വലിയവിമാനങ്ങളുടെ ഭാരം 200 ടണ്ണിലധികം വരും. ചെറിയ വിമാനത്തിന് ശരാശരി ഒരു ദിവസം മുപ്പതിനായിരം മുതല്‍ 5,0000 രൂപ വരെയും വലിയ വിമാനത്തിന് ദിവസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയും നല്‍കണം.

