ന്യൂഡല്‍ഹി : നാല് ക്രയോജനിക് ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കുറുകളുമായി സിംഗപ്പുരില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വ്യോമസേനാ വിമാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും.

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയിലെ സി -17 വിമാനം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പനഗഢ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചേരും. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്റെ ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന ശേഷിയുള്ള ടാങ്കറുകള്‍ എത്തിക്കുന്നത് ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹിന്ദാന്‍ വ്യോമതാവളത്തില്‍ നിന്ന് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം രാവിലെ 7.45 ഓടെയാണ് സിംഗപ്പുരിലെ ചാംഗി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. സിംഗപ്പുരിനെ കൂടാതെ യുഎയില്‍ നിന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കറുകള്‍ എത്തിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ 'മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍, മരുന്നുകള്‍' എന്നിവയുടെ സേവനം വ്യോമമാര്‍ഗ്ഗം എത്തിക്കാനായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമ സേന മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ മഹാമാരിയെ നേരിടാനുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാവണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ശനിയാഴ്ച അവലോകനം യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു

നിലവില്‍ 50,000 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്‌സിജന്‍ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചനനടത്താന്‍ വിദേശ കാര്യമന്ത്രാലയത്തിന് കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ജര്‍മ്മനിയില്‍ നിന്ന് 23 മൊബൈല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ജനറേഷന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ ഇറക്കുമതിചെയ്യാനും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കുകള്‍ തടയുന്നുവെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലുള്ളവർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്റെ ഗതാഗതം തടസ്സമിവല്ലാതെ നടക്കാന്‍ ഗ്രീന്‍ കോറിഡോര്‍ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: Airforce aircraft with Oxygen from singapore will reach indian today