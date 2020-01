കൊല്‍ക്കത്ത: വിമാനം തകര്‍ക്കുമെന്ന യാത്രക്കാരിയുടെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എയര്‍ഏഷ്യ I5316

വിമാനമാണ് പാതിവഴിയില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചിറക്കിയത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9.57നാണ് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്ന് വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നത്. വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്ന് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ യാത്രക്കാരിയായ മോഹിനി മോണ്ടാല്‍ (25) പൈലറ്റിന് നല്‍കണമെന്നാശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് കാബിന്‍ക്രൂവിന്റെ കൈവശം കൊടുത്തുവിട്ടു. ശരീരത്തില്‍ ബോംബ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതുനിമിഷം വേണമെങ്കിലും താനത് പൊട്ടിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്.

കുറിപ്പ് വായിച്ചതോടെ പൈലറ്റ് വിമാനം കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പൈലറ്റ് എയര്‍ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളറെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ അനുമതി തേടുകയുമായിരുന്നു. രാത്രി പതിനൊന്നോടെ തിരിച്ചിറങ്ങിയ വിമാനത്തെ ഉടന്‍ ഒഴിഞ്ഞസ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. യുവതിയെ ഉടന്‍തന്നെ സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

