ബെംഗളൂരു: പാകിസ്താനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് നേരെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാനും കര്‍ണാടകത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ബി.എസ്.യദ്യൂരപ്പ.

ഓരോ ദിനം കഴിയുംന്തോറും അന്തരീക്ഷം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്താനകത്ത് കയറി ഭീകര ക്യാമ്പുകള്‍ തകര്‍ത്തതോടെ രാജ്യത്ത് മോദിക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗമാണ് ഉണ്ടായത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. കര്‍ണാടകത്തില്‍ ആകെയുള്ള 28 സീറ്റില്‍ 22 ലധികം സീറ്റുകള്‍ ബിജെപിക്ക് നേടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും യദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച കര്‍ണാടകത്തിലെ ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രസ്താവന.

യദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗത്തെ ഭരണകകക്ഷിയായ ബിജെപി ലജ്ജാകരമായി രാഷ്ട്രീയ വത്കരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

