ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലം കാഴ്ച തടസപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള 32 വിമാനങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം 12 വിമാനങ്ങളാണ് ജയ്പുര്‍, അമൃത്സര്‍, ലഖ്‌നൗ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അപകടകരാം വിധം ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നോയിഡയിലെയും ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെയും സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അഞ്ചാം തീയതിവരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12-ാം ക്ലാസുവരെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

