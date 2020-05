ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍നിന്നും യുകെ, യുഎസ്എ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജര്‍മ്മനി, ഫ്രാന്‍സ്‌, സിംഗപ്പുര്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ 0124 2641407/02026231407/18602331407 എന്നീ നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

FlyAI: Reservation for travel from India to select destinations in USA,UK,Australia & to Frankfurt, Paris & Singapore will commence from 1700 hrs on 14th May 20 on https://t.co/T1SVjRluZv You may also call on 0124 2641407/02026231407/18602331407 or do a live chat via our website