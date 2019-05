ന്യൂഡല്‍ഹി: മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സര്‍വീസ് എയര്‍ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിച്ചു. കാര്യമായ യാത്രക്കാരില്ലാത്തതും നഷ്ടത്തിലായതുമാണ് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ കാരണം. അതേ സമയം മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ന്യൂജേഴ്‌സി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള സര്‍വീസ് തുടരുമെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

മുംബൈ-ന്യൂയോര്‍ക്ക് റൂട്ടില്‍ ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് തവണയായിരുന്നു സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. പാകിസ്താന്റെ ആകാശ അതിര്‍ത്തി അടച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ഈ സര്‍വീസ് താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു. ജൂണ്‍ മുതല്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇനി ഈ സര്‍വീസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എയര്‍ഇന്ത്യാ വാക്താവ് അറിയിച്ചു. എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ ശീതകാല ഷെഡ്യൂളില്‍ ഈ സര്‍വീസ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് യുഎസിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളില്‍ 80 ശതമാനം സീറ്റുകളിലും ആളുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സര്‍വീസ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ മുതലാണ് ആരംഭിച്ചത്.

