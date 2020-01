ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ്ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈനയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം ഇന്ന് ചൈനയിലേക്ക് അയക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം വുഹാനിലേക്കാണ് പോകുക. ഇതിനായി മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം എത്തിച്ചു. 16 ജീവനക്കാരുമായിട്ടാണ് വിമാനം വുഹാനിലേക്ക് പറക്കുന്നത്.

വിദ്യാര്‍ഥികളടക്കം 600 ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഇതുവരെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രകാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിദേശകാര്യവക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി വുഹാനിലും ഹുബൈയിലും വിമാനമിറക്കാന്‍ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലഭിച്ചാലുടന്‍ നടപടി തുടങ്ങുമെന്നും ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രകാര്യാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.

വുഹാനിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന എയര്‍ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍

ചൈനയില്‍ 1200 ഓളം ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. ആരെയും നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മടങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ പേരുനല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരെ സഹായിക്കാന്‍ ബെയ്ജിങ്ങിലെ നയതന്ത്രകാര്യാലയം 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഇതിനിടെ ചൈന വുഹാനില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയ വിദേശികളെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

