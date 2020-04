ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മേയ് നാല് മുതല്‍ ആഭ്യന്തര ബുക്കിങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ. അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകള്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പറയുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുത്ത റൂട്ടുകളിലേയ്ക്കുള്ള ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ക്കുള്ള ബുക്കിങ്ങുകളാണ് പുനഃരാരംഭിക്കുകയെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, കൊല്‍ക്കത്ത, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ക്കാണ് മേയ് നാലുമുതല്‍ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുക.

മാര്‍ച്ച് 25-ന് ആരംഭിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയത്. പിന്നീട് ഏപ്രില്‍ 14-ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മേയ് മൂന്നു വരെ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്കുള്ള ബുക്കിങ് മേയ് മൂന്നു വരെ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു.

മേയ് നാലു മുതല്‍ ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ ഭാഗികമായി പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Air India Open Flight Bookings for International Travel from June 1, Domestic from May 4