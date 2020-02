ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികള്‍ക്ക് ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ ഇനത്തില്‍ എയര്‍ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് 822 കോടി രൂപ. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. കടക്കെണിയിലായ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് വിവിഐപി വിമാനങ്ങളുടെ പേരില്‍ വന്‍തുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കാനുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ഇതിനു പുറമെ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച ഇനത്തില്‍ 9.67 കോടിയും വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12.65 കോടിയും കുടിശികയുണ്ടെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയില്‍ എയര്‍ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന്റെ തുക ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളാണ് എയര്‍ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ടതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ചര്‍ട്ടര്‍ വിമാനങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് പുറമെസര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് കടം നല്‍കിയതിന്റെ പേരില്‍ 526.14 കോടിയും എയര്‍ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2019 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇതില്‍ 236.16 കോടി രൂപ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കുടിശികയാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ 281.82 കോടി രൂപയാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ കിട്ടാക്കടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വന്‍ തുക കിട്ടാനുള്ളതിനാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് കടം നല്‍കുന്നത് എയര്‍ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. സിബിഐ, എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഇന്‍കം ടാക്‌സ്, ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ, സിആര്‍പിഎഫ്, തപാല്‍ വകുപ്പ്, റിസര്‍വ് ബാങ്ക് എന്നിവ അടക്കമുള്ളവയാണ് കടക്കെണിയിലായ എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കോടികള്‍ നല്‍കാനുള്ളത്.

എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടം 8556.35 കോടിയാണെന്ന് 2019 ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 60,000 കോടി രൂപയാണ് എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കടബാധ്യത. വായ്പകളുടെ ഉയര്‍ന്ന പലിശ, ബജറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികള്‍ അടക്കമുള്ളവയില്‍നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കടുത്ത മത്സരം, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഉയര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തന ചിലവ് എന്നിവയാണ് എയര്‍ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്നാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: Air India has dues of over Rs 822 crore towards VVIP charter flights: RTI