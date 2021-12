ലഖ്‌നൗ: ആഗ്രയിലുള്ള വീട്ടിലിരുന്ന് അടക്കാനാവാത്ത കണ്ണൂരോടെ മകനുമായുള്ള അവസാന ഫോണ്‍സംഭാഷണത്തിലെ ഓരോ വാക്കും ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് സുശീല ചൗഹാന്‍. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് മകനും എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ വിങ് കമാന്‍ഡറുമായ പി.എസ് ചൗഹാനുമായി അമ്മ അവസാനമായി സംസാരിച്ചത്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ മകന്‍ ഹെലികോപ്ടര്‍ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാര്‍ത്ത ആ അമ്മയെ തേടിയെത്തി.

കൂനൂരില്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട Mi-17 V5 ഹെലികോപ്ടറിന്റെ പൈലറ്റ് കമാന്‍ഡ് ആയിരുന്നു 42 വയസ്സുകാരനായ പൃഥ്വി സിങ് ചൗഹാന്‍. ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവൃത്തിപരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. വ്യോമതാവളത്തിലെത്തുന്ന വിവിഐപികള്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ തവണ സുരക്ഷിതയാത്രയൊരുക്കിയ ചരിത്രമായിരുന്നു പി.എസ് ചൗഹാനുള്ളത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ദയാല്‍ബാഗിലെ സരണ്‍നഗര്‍ സ്വദേശികളായ സുശീല ചൗഹാന്‍-സുരേന്ദ്രസിങ് ചൗഹാന്‍ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ച് മക്കളില്‍ ഏറ്റവും ഇളയവനാണ് പി.എസ് ചൗഹാന്‍. രേവയിലെ സൈനിക് സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എന്‍ഡിഎ വഴി 2000ലാണ് എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ ചേര്‍ന്നത്. സഹാരന്‍പുരിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് വരെ പി.എസ് ചൗഹാന് ജോലി. പിന്നീട് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി കിട്ടി. 2007ലായിരുന്നു വിവാഹം.

ഭാര്യ കാമിനിക്കും രണ്ട് മക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരിലായിരുന്നു താമസം.

Content Highllights: Air Force Officer's Last Conversation With Family Before Chopper Crash