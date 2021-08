ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി 29ന് എയര്‍ ഏഷ്യയുടെയും ഇന്‍ഡിഗോയുടേയും വിമാനങ്ങള്‍ അപകടകരമായ രീതിയിൽ നേർക്ക് നേർ വന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂര വ്യത്യാസവും 300 അടി ഉയരവ്യത്യാസവും മാത്രമാണ് ഇരു വിമാനങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. എയര്‍ ഏഷ്യയുടെ അഹമ്മദാബാദ് -ചെന്നൈ വിമാനവും ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ബംഗളൂരു-വഡോദര വിമാനവുമാണ് ഒരേ പരിധിയില്‍ വന്നത്.

അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്ന് സാധാരണ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ ഭാവ്‌നഗര്‍ വഴിയാണ് പറക്കുക. അതേസമയം മുംബൈയിലേക്കുള്ള ലാന്‍ഡിങ് റൂട്ടിലാണ് അന്നേ ദിവസം എയര്‍ ഏഷ്യയുടെ വിമാനം പറന്നത്. എയര്‍ ഏഷ്യ റൂട്ട് മാറ്റിയതും ഇന്‍ഡിഗോ സ്ഥിരം റൂട്ടില്‍ പറക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നേര്‍ക്കുനേര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് പൈലറ്റുമാർ സാഹചര്യം മനസിലാക്കിയതെന്നും അപകടം ഒഴിവായതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളറുടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണക്കുറവാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഒരേ പരിധിയില്‍ വരുന്ന സമയത്ത് എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനം 38,396 അടി ഉയരത്തിലും ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം 38,000 അടി ഉയരത്തിലുമായിരുന്നു.

Content Highlights: Air Asia, Indigo flights came between each other in January says reports