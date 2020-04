ന്യൂഡല്‍ഹി: മേയ് മാസത്തോടെ10 ലക്ഷം ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍.(റിവേഴ്സ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍-പോളിമെറേസ് ചെയിന്‍ റിയാക്ഷന്‍) കിറ്റുകള്‍ തദ്ദേശിയമായി നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,007 പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും 23 പേര്‍ മരിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

We are aiming to make 10 lakh RTPCR kits by the month of May indigenously: Lav Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Health — ANI (@ANI) April 17, 2020

സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ 19 ഇടങ്ങളില്‍ രോഗം ഇരട്ടിക്കല്‍ ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ താഴെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാണ, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ചണ്ഡീഗഢ്, ലഡാക്ക്, പുതുച്ചേരി, ഡല്‍ഹി, ബിഹാര്‍, ഒഡീഷ, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, അസം, ത്രിപുര തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കല്‍ ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ കുറവുള്ളത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ലോക്ക്ഡൗണിനു മുമ്പ് മൂന്നുദിവസമായിരുന്നു കോവിഡ്-19ന്റെ ഇരട്ടിക്കല്‍ നിരക്ക്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസത്തെ കണക്കുപ്രകാരം, നിലവില്‍ ഇരട്ടിക്കലിന് ആവശ്യമായത് 6.2 ദിവസമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എല്ലാ നടപടികളും വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിക്കലിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. പുനഃസംയോജിപ്പിച്ച ബി.സി.ജി., പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയവയുടെ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ്-19 രോഗമുക്തരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും അനുപാതം 80: 20 ആണ്. ഇത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഉയര്‍ന്നതാണെന്നും ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രില്‍ ഒന്നുവരെയുള്ള കോവിഡ്-19ന്റെ ശരാശരി വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് 1.2 ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ 31 വരെയുള്ള സമയത്തെ ശരാശരി വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് 2.1 ആയി. ശരാശരി വളര്‍ച്ചാനിരക്കില്‍ 40 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

