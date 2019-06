ജയ്പുര്‍: ജോധ്പുര്‍ എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ മലയാളി വനിതാ നഴ്‌സ് സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചു. ബിജു പുനോജ് എന്ന യുവതിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള ഓപ്പറേഷന്‍ തീയേറ്ററിന് സമീപമുള്ള മുറിയില്‍ വെച്ചാണ് ഇവര്‍ തീ കൊളുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ബിജു പുനോജ് ജോധ്പുര്‍ എയിംസില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയില്‍ നിന്ന് പുക പുറത്ത് വരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അധികൃതര്‍ അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

ആത്മഹത്യ ചെയത മുറി ഉള്ളിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നപ്പോഴേക്കും യുവതി മരിച്ചിരുന്നു.

കുടുംബപരമായ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ബിജു പുനോജ് മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തക പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഇവരുടെ മേല്‍വിലാസം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

