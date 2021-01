ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രചരണവും ഏകോപനവും നിരീക്ഷിക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കി എ.ഐ.സി.സി.

ഗെഹ്‌ലോത്തിനെ കൂടാതെ ലൂസീഞ്ഞോ ഫലേറോ, ജി.പരമേശ്വര തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെയും കേരളത്തിലേക്കുള്ള മുതിര്‍ന്ന നിരീക്ഷകരായി എ.ഐ.സി.സി. നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എ.ഐ.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരുമായും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഭാരവാഹികളുമായും യോജിച്ചാകും മുതിര്‍ന്ന നിരീക്ഷകര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്ന് എ.ഐ.സി.സി. പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേരളം കൂടാതെ 2021ല്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അസം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബെംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മുതിര്‍ന്ന നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചട്ടുണ്ട്. ഭൂപേഷ് ഭാഗേലിനും മുകുള്‍ വാസ്‌നിക്കിനും ഷക്കീല്‍ അഹമ്മദ് ഖാനുമാണ് അസമിന്റെ ചുമതല.

വീരപ്പ മൊയ്‌ലി, എം.എം. പള്ളം രാജു, നിതിന്‍ റാവുത്ത് എന്നിവരെയാണ് തമിഴ്‌നാടിന്റെയും പുതുച്ചേരിയുടെയും മുതിര്‍ന്ന നിരീക്ഷകരായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ്, ആലംഗീര്‍ ഖാന്‍, വിജയ് ഇന്ദര്‍ സിംഗ്ല എന്നിവരെയാണ് പശ്ചിമ ബെംഗാളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

