ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനം പുറപ്പെടും മുമ്പ് പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും ക്യാബിന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാക്കി എയര്‍ ഇന്ത്യ. പൈലറ്റിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മോസ്‌കോയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ഇന്ത്യവിമാനം തിരിച്ചുവിളിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നിര്‍ദേശം.

വന്ദേഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മോസ്‌കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ യാത്രയ്ക്കുശേഷം ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍ വ്യോമമേഖലയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു മോസ്‌കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് പൈലറ്റിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചത്.

കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ എയല്‍ലൈന്‍സില്‍ ഗൗരവത്തില്‍ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ (ഓപ്പറേഷന്‍സ്) ക്യാപ്റ്റന്‍ ആര്‍.എസ്.സന്ധു സര്‍ക്കുലറില്‍ പറഞ്ഞു. സമീപകാല നടപടിക്രമങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഓഫീസില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് ഉണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു നോട്ടക്കുറവുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സന്ധു പറഞ്ഞു.

" ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണ് പരിശോധന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരിശോധന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ ജോലി ആരംഭിക്കും മുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം." - സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ സ്വന്തം പരിശോധനാ ഫലം പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സന്ധു പറഞ്ഞു. ഓരോ ക്രൂ അംഗവും പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച് ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും അലസത കാണിച്ചാല്‍ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: AI makes it mandatory for crew to check pre-flight Covid-19 test results are negative