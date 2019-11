മുംബൈ: ബിജെപി ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരോട് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍. നാം വിജയിക്കും എന്നകാര്യം ഉറപ്പാണെന്നും മുംബൈയിലെ ജെ.ഡബ്ല്യൂ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ കഴിയുന്ന എംഎല്‍എമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസില്‍നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഗവര്‍ണറില്‍നിന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍നിന്നും വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയില്‍നിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായില്‍നിന്നും വെല്ലുവിളികള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. അവയെയെല്ലാം ചെറുത്ത് തോല്‍പ്പിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിനും ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാന്‍ ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, സുശീല്‍ കുമാര്‍ ഷിന്‍ഡെ, കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരോട് സംസാരിച്ചത്. കുതിരക്കച്ചവട നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടാനാണ് ശിവസേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും എംഎല്‍എമാരെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

എന്‍സിപി എംഎല്‍എമാരെ ശരദ് പവാര്‍ മുംബൈയിലെ റിനൈസന്‍സ് ഹോട്ടലിലാണ് പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശിവസേന എംഎല്‍എമാര്‍ അന്ധേരിയിലെ ലളിത് ഹോട്ടലിലും കഴിയുന്നു. ശിവസേനാ എംഎല്‍എമാരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ വാങ്ങിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. അതിനിടെ, ശിവസേനാ തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മകന്‍ ആദിത്യ താക്കറെ, എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍, ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് എന്നിവര്‍ ഞായറാഴ്ച വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലെത്തി എംഎല്‍എമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.

സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ശിവസേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും നടത്തിയ നീക്കങ്ങള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ എത്തിനില്‍ക്കവെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നാടകീയ നീക്കങ്ങളുണ്ടായത്. ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായും ശരദ് പവാറിന്റെ സഹോദര പുത്രന്‍ അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

ഇതിനെതിരെ ശിവസേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് ഗവര്‍ണര്‍ നല്‍കിയ കത്തും മതിയായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഫഡ്‌നാവിസ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്തും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലിനോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Ahmed Patel warns Maharashtra Congress of challenges from Modi and Amit Shah