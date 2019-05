ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പിയുടെ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പാട്ടേല്‍. രാജീവ് വധത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പി. ഒരുക്കി നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാജീവ് ഗാന്ധിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തുന്ന വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'അന്തരിച്ച മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് ഭീരുത്വമാണ്, രാജീവ് വധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ യഥാര്‍ഥ കാരണക്കാര്‍ ആരാണ്? രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരേ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതായി ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വി.പി.സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യമായ സുരക്ഷയൊരുക്കിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. '- അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Abusing a martyred Prime Minster is the sign of ultimate cowardice



But who is responsible for his assassination ?



The BJP backed VP Singh govt refused to provide him with additional security & left him with one PSO despite credible intelligence inputs and repeated requests